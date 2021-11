Calabria, Nesci: “CIS opportunità per valorizzare vibonese”

20 Novembre 2021 11:46

Calabria, le parole della Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci

“Il Sud ha bisogno di investimenti per recuperare il divario accumulato negli anni e diventare il motore della crescita del Paese. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo della Calabria nasce con questo obiettivo, è uno strumento a disposizione dei Comuni per realizzare interventi a sostegno del tessuto economico-sociale e svelarne la bellezza spesso nascosta. Ringrazio il Commissario di Pizzo per aver promosso questo incontro coinvolgendo anche il mondo delle associazioni, che ha un importante ruolo di impulsò e supporto alle politiche di governi del territorio”. Lo ha detto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci che ieri ha incontrato a Pizzo i sindaci e le associazioni dell’area.

“Anche i Comuni che vivono l’esperienza commissariale – ha aggiunto – devono poter realizzare investimenti per la crescita della comunità. Il CIS è una grande opportunità per valorizzare un territorio come quello del vibonese, ricco di risorse ambientali, di storia e tradizioni. Grazie anche al contributo delle associazioni si potranno presentare proposte per le aree naturalistiche, i beni culturali, la filiera gastronomica e tutto quanto concerne lo sviluppo turistico. Sono lieta che il Commissario Reppucci abbia saputo cogliere lo spirito istituzionale di questa iniziativa, volta a creare nuova occasioni di crescita per la nostra terra e a rendere sempre più alta la qualità della vita per chi la abita”, ha concluso Nesci.