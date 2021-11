Tragedia in Calabria: muore giovane donna travolta da un mezzo agricolo

7 Novembre 2021 20:11

Muore giovane donna in Calabria: travolta e uccisa da un mezzo agricolo guidato dal padre

Tragedia in Calabria dove una giovane donna è morta travolta da un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta di patate. L’incidente è avvenuto in Sila, in contrada Fiego, in provincia di Cosenza. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine, l’ambulanza ed i vigili del fuoco.