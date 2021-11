Calabria, Minasi nominato assessore: “con il lavoro risponderò alla fiducia di Occhiuto e della Lega”

9 Novembre 2021 12:51

L’esponente della Lega, è entrata a far parte dell’esecutivo di Occhiuto con la delega alle politiche sociali

Consigliere uscente della Lega, Tilde Minasi è stata nominata dal Presidente eletto Roberto Occhiuto come assessore della Giunta Regionale in Calabria. “Responsabilità e lavoro: questo è l’unico modo che conosco per rispondere alla grande fiducia che Matteo Salvini, la Lega e il presidente Roberto Occhiuto hanno riposto nella mia persona. Un settore, quello alle politiche sociali, cui tengo molto e per il quale profonderò il massimo impegno”, ha affermato sui social.

“Come al solito sarò sempre disponibile al dialogo e al confronto perché ritengo che solo tutti insieme possiamo crescere e migliorare. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore ognuno di voi che, con messaggi, telefonate, e tramite social, mi fate sentire circondata da tanta stima e affetto. Questo non è un punto di arrivo ma di partenza, un percorso che inizia e che farò di tutto affinché sia costellato da azioni significative e risposte concrete alle necessità della nostra Calabria”, conclude l’assessore Minasi.