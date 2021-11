Atti intimidatori all’Amministrazione Comunale di Siderno, Laghi e Lo Schiavo: “serve segnale immediato dello Stato”

16 Novembre 2021 12:10

I consiglieri regionali della Calabria del Gruppo De Magistris Presidente hanno inviato un messaggio di solidarietà e vicinanza al sindaco Mariateresa Fragomeni e all’intera amministrazione comunale di Siderno per le gravi intimidazioni subite

“A nome del Polo Civico di Luigi De Magistris, esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza al sindaco Mariateresa Fragomeni e all’intera amministrazione comunale di Siderno per le gravi intimidazioni subite, che rievocano lo spettro della ‘ndrangheta e, in quanto perfino reiterate e disinvolte, non possono passare in secondo piano”. Lo affermano, in una nota, Ferdinando Laghi e Antonio Lo Schiavo, consiglieri regionali della Calabria, del Gruppo De Magistris Presidente. “Auspichiamo – concludono Laghi e Lo Schiavo – la massima risolutezza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché va dato un segnale immediato della presenza dello Stato e di piena tutela delle istituzioni”.