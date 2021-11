8 Novembre 2021 22:35

Giovane investita da auto pirata, la 27enne è morta in ospedale. L’incidente è avvenuto a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza

Tragedia in Calabria dove una giovane di 27 anni è morta dopo essere stata investita a Montalto Uffugo, in provincia di di Cosenza, da un pirata della strada. Il sinistro è avvenuto lungo la strada che, dalla frazione Settimo, conduce nel centro storico del paese: la donna stava percorrendo la via a piedi ed è deceduta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Cosenza. I carabinieri di Montalto Uffugo hanno avviato le indagini per identificare il conducente dell’auto pirata.