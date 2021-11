Calabria, Foti: “il delicato settore della mobilità in Calabria affidato a Fratelli d’Italia, buon lavoro ad Orsomarso”

10 Novembre 2021 09:40

Calabria, Foti: “una nuova stagione per la Calabria che vede il nostro partito in prima fila sullo sviluppo di un settore in cui sono previsti importanti e straordinari”

“Un grande risultato per Fratelli d’Italia. Il nostro contributo a disposizione della Giunta Occhiuto in un ambito delicato dove tanto si aspetta il territorio, dalla città metropolitana alle città capoluogo di regione, di provincia e le comunità di media e piccole dimensioni”. Così Marco Foti, dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia. “Una nuova stagione per la Calabria che vede il nostro partito in prima fila sullo sviluppo di un settore in cui sono previsti importanti e straordinari finanziamenti nazionali ed internazionali a copertura di azioni e misure per rendere una regione smart e sostenibile, in linea con gli indirizzi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della Commissione Europea in tema di transizione ecologica”. “Auguriamo buon lavoro all’Assessore Fausto Orsomarso”, conclude.