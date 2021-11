Migranti a Isola Capo Rizzuto, Falcomatà elogia i soccorritori: “è questa la Calabria migliore”

5 Novembre 2021 14:27

Le parole del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sullo sbarco di migranti avvenuto a Isola Capo Rizzuto

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è intervenuto in merito alla questione relativa allo sbarco dei migranti a Isola Capo Rizzuto avvenuto ieri. Il primo cittadino, tramite i social, ha evidenziato le parole di Luigi Crupi, capo della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Crotone. “A bordo c’erano anche 15 bambini. Quella che si è aggrappata a me viaggiava con il suo papà. Lui non parlava inglese ma capivo che nella sua lingua mi implorava di prendere sua figlia. Io ne ho due della stessa età e sentivo lo stesso abbraccio, di una piccola che stretta al suo papà sente che non gli può accadere nulla di brutto. È stata una grandissima emozione portarla in salvo. Vedi quei bambini, pensi che hanno affrontato un viaggio terribile e che la loro vita è nelle tue mani. È un’esperienza che mi porterò dietro tutta la vita”, il pensiero del poliziotto.

“È accaduto stanotte – dice Falcomatà – a Isola Capo Rizzuto, dove alcuni poliziotti e cittadini del luogo hanno portato in salvo 78 persone, tra le quali tanti bambini, naufragati da un barcone in balia delle onde. Persone che rischiano la loro vita per salvare altre persone. È questa la Calabria migliore”.