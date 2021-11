Calabria: è Simona Loizzo il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale

27 Novembre 2021 19:29

Calabria, Saccomanno: “anche se alla prima esperienza certamente opererà con professionalità e nell’interesse del partito e dei calabresi”

Sarà Simona Loizzo il capogruppo della Lega al Consiglio Regionale della Calabria. “Anche se alla prima esperienza certamente opererà con professionalità e nell’interesse del partito e dei calabresi”. ​​​​​​​​E’ quanto afferma il Commissario regionale Lega, Giacomo Francesco Saccomanno. “Un riconoscimento, da parte dei consiglieri e del partito, per il successo ottenuto in campagna elettorale e per dare maggiore spinta ad una provincia che merita sicuramente di essere adeguatamente rappresentata. Un impegno gravoso che, però, potrà consentire delle adeguate risposte per un contributo importante nelle scelte che dovrà assumere il partito all’interno del Consiglio Regionale. Un plauso a Simona Loizzo per il prestigioso incarico e un in bocca a lupo per l’attività che dovrà espletare all’interno dell’assemblea regionale”, conclude.