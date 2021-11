9 Novembre 2021 19:44

Calabria: è morta la dipendente regionale Raffaella Citrigno. Il cordoglio dell’assessore Gallo: “ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze”

“Lungo la via per la Cittadella, ho avuto notizia della prematura, improvvisa scomparsa di Raffaella Citrigno, dipendente regionale in forza al Dipartimento Agricoltura. Ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze”. E’ quanto scrive l’assessore regionale, Gianluca Gallo.