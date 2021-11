Calabria, è arrivato l’inverno: in Sila nevica, a Cosenza smottamenti e scantinati allagati

29 Novembre 2021 11:52

A causa delle piogge incessanti delle ultime ore è impraticabile anche l’accesso al liceo Telesio

Piccoli smottamenti in zone già colpite da dissesto idrogeologico a Cosenza a causa delle incessanti piogge. La pioggia ha anche reso impraticabile l’accesso al liceo classico Bernardino Telesio, a due passi dal teatro Rendano, con la scalinata che si è trasformata in una vera e propria cascata. Diverse le segnalazioni dei cittadini ai vigili del fuoco soprattutto per scantinati e locali a livello strada allagati. Intanto, in Sila è arrivata la prima neve, imbiancate le vette dell’altopiano cosentino.

Oggi, lunedì 29 novembre, ci sarà una forte irruzione invernale anche nell’area dello Stretto di Messina, che porterà temporali e neve anche a quote basse (intorno ai 1.000 metri). Il maltempo proseguirà anche nella giornata di domani.