18 Novembre 2021 15:21

Calabria, Bortoletti nuovo Subcommissario alla sanità. Nesci: “sarà un valido supporto al presidente Occhiuto nel lavoro di risanamento del sistema regionale”

Il Consiglio dei ministri ha nominato il colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria. “La nomina da parte del Consiglio dei Ministri del Colonnello Maurizio Bortoletti come sub commissario della sanità in Calabria garantirà un valido supporto al Presidente Occhiuto nel lavoro di risanamento del sistema regionale. Il colonnello Bortoletti, in virtù della sua esperienza istituzionale, saprà fornire un contributo prezioso per l’opera di riequilibrio dei conti e riorganizzazione della sanità in Calabria che Occhiuto, in quanto commissario, dovrà portare avanti. A entrambi ribadiamo la volontà di instaurare una leale collaborazione nell’interesse dei cittadini e rivolgiamo auguri di buon lavoro in questo percorso di rilancio del sistema sanitario“. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.