Calabria: bimbo in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Lamezia Terme a Ciampino

15 Novembre 2021 06:34

Bambino di due anni in imminente pericolo di vita: volo sanitario d’urgenza da Lamezia Terme a Ciampino

Nella tarda serata di ieri un velivolo da trasporto Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino (RM) ha effettuato un volo sanitario d’urgenza da Lamezia Terme a Ciampino in favore di un bambino di due anni in imminente pericolo di vita.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro ed autorizzato è coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, ha permesso il trasporto del bimbo in culla termica dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L’Aeronautica Militare con i Reparti di volo dipendenti dal Comando Forze per la Mobilità ed il Supporto (46ª Brigata Aerea di Pisa, 14° Stormo di Pratica di Mare, 15° Stormo di Cervia e 31° Stormo di Ciampino) assicura tra i propri compiti istituzionali anche il soccorso di persone in imminente pericolo di vita o che si trovano in situazioni di particolare difficoltà, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno.