Regione Calabria, i consiglieri azzurri hanno scelto: è Arruzzolo il nuovo capogruppo di Forza Italia

17 Novembre 2021 18:42

Per decisione unanime dei consiglieri eletti nelle fila di Forza Italia, è stato indicato Giovanni Arruzzolo come nuovo Capogruppo in seno all’appena costituito Consiglio Regionale della Calabria. “Gianni è senza dubbio alcuno la persona più adatta a ricoprire questo ruolo e che al meglio può rappresentare i valori del nostro Partito, in forza del suo bagaglio politico ultra ventennale e soprattutto dell’ultima prestigiosa e gravosa responsabilità assunta nelle vesti di Presidente subentrato della massima Assise calabrese”. E’ quanto affermano in una nota il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, l’assessore regionale Gianluca Gallo ed i consiglieri Katya Gentile, Pasqualina Straface, Giuseppe Mattiani, Michele Comito, Valeria Fedele. “L’On. Arruzzolo ha le qualità umane e l’esperienza per essere figura di riferimento per tutti noi a Palazzo Campanella. Ora più che mai risulta necessario un apporto di sostanza e qualità per sostenere l’arduo lavoro del nuovo Governatore; al contempo, altrettanto necessario è che la politica calabrese riacquisisca credibilità istituzionale davanti ai cittadini. Gianni, con l’umiltà e la serietà che lo contraddistinguono da sempre, è il Capogruppo perfetto per entrambi gli aspetti. Il suo indiscutibile spirito di servizio sarà il fiore all’occhiello di tutti noi forzisti”, concludono.