Bus si schianta e prende fuoco: 45 morti, è strage di bambini: “i corpi erano completamente carbonizzati” [FOTO]

23 Novembre 2021 10:32

Bus si schianta e prende fuoco: 45 morti, è strage di bambini. L’incidente è avvenuto in Bulgaria sull’autostrada 40 km a sud di Sofia

Strage in Bulgaria a causa di un terrificante incidente stradale. Almeno 45 persone sono morte la notte scorsa nello schianto di un autobus con targa della Macedonia del Nord. L’incidente è avvenuto sull’autostrada 40 km a sud di Sofia, ha detto il commissario Nilolay Nikolov, capo del servizio di emergenza disastri, aggiungendo che “sette passeggeri sono stati messi in salvo”. Bel sinistro sarebbero morti almeno 12 bambini. “I corpi erano completamente carbonizzati”, ha riferito il ministro dell’Interno bulgaro, Boyko Rashkov. In alto la FOTOGALLERY dell’incidente.