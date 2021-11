Calabria, Bortoletti nuovo Subcommissario alla sanità. Tripodi (FI): “figura di grande esperienza e valore”

19 Novembre 2021 09:56

Calabria, Tripodi (FI): “la nomina del colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti a subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria è un’ottima notizia”

Il Consiglio dei ministri ha nominato il colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria. “La nomina del colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti è un’ottima notizia“. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia. “Si tratta di una figura di grande esperienza e valore e, sono certa che farà un ottimo lavoro a fianco del presidente Occhiuto, garantendo finalmente ai cittadini un servizio sanitario di qualità. La Calabria ha bisogno di personalità così, che sappiano tirare fuori il meglio che la Regione può offrire, dimostrando che c’è davvero ‘una Calabria che il Paese non si aspetta”, conclude.