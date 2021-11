Forte boato a Cosenza, è stato un boom sonico. I cittadini: “sembrava un forte terremoto”

11 Novembre 2021 11:16

Cosenza: forte boato avvertito dalla popolazione questa mattina

Un forte boato è stato avvertito questa mattina alle ore 11:10 a Cosenza. La popolazione ha sentito un rumore e poi il suolo tremare per qualche secondo come se si fosse trattato di un terremoto che però i sismografi non hanno rilevato. Si è trattato quindi di un boom sonico cioè di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono.

Il boom sonico è stato causato probabilmente da un caccia partito dall’Aeroporto Militare “Antonio Ramirez” di Gioia del Colle dove si trova il 36° Stormo Caccia e per questo motivo a Cosenza i boom sonici sono particolarmente frequenti.

Cos’è un boom sonico

Un boom sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boato sonico è prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica, la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni con questi effetti sulle abitazioni.