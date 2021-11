Boca Nuova Melito, si dimette mister Cosimo Saviano

23 Novembre 2021 12:06

Con una nota ufficiale, il Bocale comunica di aver accettato le dimissioni di mister Saviano

“Il Boca Nuova Melito ADMO comunica di aver accettato le dimissioni rassegnate da mister Cosimo Saviano. A seguito di un lungo confronto tra il tecnico e la società, i rappresentanti del club hanno accolto, a malincuore e con estrema riluttanza, la decisione presa da Saviano, maturata dopo la sconfitta nel derby di domenica contro il Gallico Catona”. Con questa nota ufficiale, il Bocale comunica di aver accettato le dimissioni di mister Saviano.

“Saviano – si legge ancora – ha affermato di credere fermamente nelle possibilità di salvezza della squadra, ma perché ciò avvenga è necessaria una scossa decisa. Per il bene della squadra, per l’amore incondizionato nei confronti di questa maglia, ha scelto di mettersi da parte, nella speranza che ciò possa servire. A Cosimo Saviano vada un sentito e profondo ringraziamento per il lavoro svolto e per la passione e l’attaccamento mostrato, non solo in questi mesi ma nei tanti anni in biancorosso. Non c’è ancora il nome del nuovo tecnico, la società è al momento alla ricerca del profilo giusto che possa cambiare le sorti di una stagione fin qui travagliata e deludente”.