Blitz anti-riciclaggio in Sicilia, Lombardia e Lazio: arresti e sequestri in Italia e all’estero

15 Novembre 2021 07:26

Operazione anti-riciclaggio in Sicilia, Lombardia e Lazio: impegnati i militari della Guardia di finanza di Catania

Blitz anti-riciclaggio della Guardia di finanza di Catania: l’operazione è in corso in Sicilia, Lombardia e Lazio e in 5 Stati in totale (Germania, Malta, Svizzera, Regno Unito e Italia).

Eseguite misure cautelari nei confronti di 4 persone, indagate con altre 11, per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Sottoposte a sequestro preventivo 16 società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento, oltre a disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all’estero, per oltre 500 mila euro.