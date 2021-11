Benevento-Reggina, i convocati di Aglietti: out in 3

26 Novembre 2021 18:18

I convocati del tecnico amaranto Alfredo Aglietti per la partita di domani tra Benevento e Reggina: tre gli assenti, ritorna Di Chiara.

Ejjaki e Franco, comunque mai utilizzati, ma soprattutto Jeremy Menez. Sono questi i tre calciatori della Reggina rimasti a casa e non partiti alla volta di Benevento. I primi due ancora alle prese con i problemi che si portano dietro da settimane, mentre il francese ha visto ripresentarsi l’annoso fastidio al tendine. Non si è allenato per tutta la settimane e non è convocato. A parte loro tre, a cui si aggiunge ovviamente il fuorilista Faty, sono tutti disponibili. Ritorna dalla squalifica Di Chiara, fuori nel match di domenica. Ecco gli uomini scelti dal tecnico.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.