Benevento-Reggina, Crisetig: “prestazione non adeguata, ma non facciamo drammi”

27 Novembre 2021 16:39

Il capitano della Reggina Lorenzo Crisetig ha parlato al termine della disfatta amaranto in quel di Benevento

Il capitano ci mette la faccia. Oltre alle parole di mister Aglietti in sala stampa, nel post Benevento si è presentato ai microfoni di Reggina Tv Lorenzo Crisetig: “La nostra prestazione non è stata adeguata alle partite precedenti, dobbiamo ritrovare continuità senza guardare risultati e classifica – ha detto – Siamo i primi a capire la reazione dei tifosi, sappiamo i tanti sacrifici che fanno, dobbiamo renderli felici come prima. Come si esce da queste situazioni? Senza fare drammi ma tenendo testa e lavorando duramente, come è stato lo scorso anno. C’è la fortuna di giocare subito martedì, dovremo tirare fuori tutto ciò che abbiamo. Continueremo a seguire il mister, faremo ciò che ci chiede. Sappiamo che ogni partita è una finale, la verità infatti è che il campionato è molto difficile, non dobbiamo farci prendere dalla foga”.