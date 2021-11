Agrigento, Belen Rodriguez stupenda nello spot Hinnominate. Poi l’appello: “istituite Punta Bianca riserva naturale”

5 Novembre 2021 12:49

Belen Rodriguez sceglie Punta Bianca ad Agrigento come location per il nuovo spot “Hinnominate”. La showgirl argentina, conquistata dalla bellezza del luogo, chiede al presidente Musumeci di farla diventare riserva naturale

Sempre bellissima e in grande forma Belen, anche dopo la nascita della seconda figlia. La showgirl argentina posa per Hinnominate, il brand di moda al quale lavorano anche i fratelli Cecilia e Jeremias, nella splendida location di Punta Bianca ad Agrigento. Un paesaggio capace di rubare il cuore anche a Belen che su Instagram ha deciso di prodigarsi in un appello rivolto addirittura al presidente della Regione Sicilia : “abbiamo scelto come location della prossima campagna di “Hinnominate” Punta Bianca. È un luogo meraviglioso e unico che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinchè istituisca la tanto agognata riserva naturale“.