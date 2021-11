Basket, Torrenova torna subito alla vittoria: battuta Taranto al Pala LuxorBuilding

29 Novembre 2021 11:11

La Fidelia Torrenova torna a vincere battendo Taranto 89-76

Vittoria e tifosi ritrovati per la Fidelia Torrenova, che al Pala LuxorBuilding batte con merito Taranto per 89-76 al termine di una gara intensa e molto bella. La formazione di coach Bartocci gioca bene per larghi tratti del match, toccando a che il +16 durante la gara, rispondendo all’unico vantaggio pugliese alla fine del terzo parziale, scappando nuovamente ad inizio ultimo quarto ed amministrando il finale di gara. La Cestistica dimostra anche carattere, e nonostante la terza gara in una settimana segna quasi 90 punti portando in doppia cifra ben 5 giocatori: 23 punti per Vitale, 19 per Perin, 14 per Tinsley, 13 per Bolletta e 11 per Zanetti. Torrenova tornerà in campo giovedì 2 dicembre a Cassino, per il recupero della 6° Giornata del Girone D.

Fidelia Torrenova – CJ Basket Taranto 89-76 (23-18, 40-33, 63-57)

Fidelia Torrenova: Vitale 23 (8/10, 2/6), Perin 19 (3/4, 3/8), Tinsley 14 (1/2, 4/4), Bolletta 13 (5/7, 1/5), Zanetti 11 (2/3, 2/5), Zucca 6 (0/6, 2/5), Bianco 3 (1/3 da 3), Malkic (0/1), Galipò, Saccone, Nuhanovic ne. Coach: Bartocci.

CJ Basket Taranto: Conti 28 (8/11, 3/4), Sergio 17 (3/6, 3/4), Ponziani 15 (6/10), Diomede 8 (2/5, 1/6), Erkmaa 4 (1/6, 0/7), Gambarota 2 (0/1, 0/3), Klanskis 2 (1/3, 0/1), Porcelluzzi ne, Liace ne, Carone ne. Coach: Olive.

Parte bene la Fidelia Torrenova, con Bolletta ed i compagni che vogliono subito lasciare un’impronta sulla partita. Taranto risponde presente, ma alla fine del primo quarto è 23-18. L’inerzia è ancora da parte dei padroni di casa in avvio di secondo parziale, con il duo Vitale-Bolletta che issa la Cestistica alla doppia cifra di vantaggio (28-18). Il CUS Jonico non molla e con Conti rosicchia punti ai andando al riposo lungo sul -7 (40-33). Al rientro dagli spogliatoi Vitale spiega pallacanestro, trascinando i compagni, ma sono gli ospiti ad uscire meglio, trovando il sorpasso sul 54-57. La Fidelia risponde però con carattere, e grazie a 5 punti consecutivi di Tinsley ed i canestri di Bolletta e Perin si va all’ultimo mini intervallo sul 63-57. Nell’ultimo parziale la difesa di Torrenova sale ancora d’intensità, con Zanetti e Zucca che trovano recuperate e rimbalzi pesanti. Nonostante il lungo non riesca a trovare punti, infatti, un passaggio dietro la schiena ed una sola bomba pesante lanciano i padroni di casa, che assieme alla bomba del numero 3 ed i canestri di Perin e Tinsley toccano il +16, 86-70. Nel finale, poi, è la tripla di Bianco a chiudere definitivamente il match.