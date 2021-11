Basket: Nba, strappo all’addome per LeBron James e stop di una settimana

4 Novembre 2021 21:26

Los Angeles, 4 nov. -(Adnkronos) – I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di LeBron James nella prossima partita contro Oklahoma City e, secondo quanto scritto da Espn, il ‘Re’ dovrebbe rimanere fuori almeno una settimana. Il motivo è uno strappo addominale che James ha aggravato nella vittoria contro gli Houston Rockets (gara in cui ha realizzato 30 punti e 10 assist) e, vista l’importanza del quasi 37enne per le sorti della squadra, al momento non sono previsti tempi di recupero certi, anche perché lo staff medico dei gialloviola vuole procedere con estrema cautela. James ha già saltato due partite contro San Antonio e la stessa Oklahoma City nella scorsa settimana per una distorsione alla caviglia, e sta viaggiando attualmente a 24.8 punti, 5.5 rimbalzi e 7 assist di media. I Lakers, dopo la sfida interna con i Thunder, voleranno a Portland sabato e torneranno allo Staples Center per tre partite contro Charlotte, Miami e Minnesota ‘ cinque gare che dovranno affrontare molto probabilmente senza il quattro volte campione Nba.