Basket, Dierre Reggio Calabria: ufficiale l’ingaggio del centro Marin Brzica

13 Novembre 2021 15:12

Nuovo arrivo in casa Dierre Basketball Reggio Calabria: ufficiale l’ingaggio di Marin Brzica

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio del centro Marin Brzica. Il lungo che mancava al roster di Giovanni Rugolo che andrà ad integrarsi con il reparto già composto dall’ala forte, il Capitano Luca Laganà, i giovani Crupi e Ripepi e l’uomo che ha risolto il derby contro la Mastria Catanzaro di domenica scorsa, Michele Suraci. Brzica, croato di Spalato, connazionale e concittadino dell’esterno che già milita nel roster di Coach Rugolo, la canotta numero 10 Duje Tomic Feric è un veterano del basket europeo. Il colpo del Direttore Sportivo Daniele Saccà è un atleta classe 1994, alto 210 cm, che ha mosso i primi passi della sua carriera cestistica nel settore giovanile del “B.C. Split”, squadra rinomata e pluricampione per tre anni di seguito nella massima competizione europea.

La sua prima esperienza senior, invece, è stata all’“HKK Zriniski”, squadra che ancora oggi compete per la vittoria del campionato nazionale bosniaco. Successivamente ritorna in Croazia, nella massima serie per giocare con il KK Kastela per poi viaggiare tra Germania e nella Serie A Irlandese. Due anni orsono e ha militato in D siciliana con Milazzo, viaggiando in doppia cifra di media, prima di accordarsi in estate con Air Basket Termoli nella C Gold Abruzzo-Marche. Oggi, è avvenuta la scelta di sposare il progetto del Presidente Filianoti e la causa dei giovani bianco-blu.