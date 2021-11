Basket, domenica il derby reggino tra Dierre e Vis. Il presidente Filianoti: “da tanti anni manca una partita così”

19 Novembre 2021 14:43

Domenica c’è il derby reggino di Basket tra Dierre e Vis. L’intervista al presidente Filianoti

Vigilia da derby per la Dierre Reggio Calabria che, domenica alle ore 18, giocherà la stracittadina contro la Vis. Le due realtà di Reggio Calabria si sfidano nell’appassionante campionato di C Gold “Memorial Haitem Fathallah” e per l’occasione il presidente della Dierre Filianoti ha fatto il punto della situazione.

Il Derby reggino?

“E’ da tantissimi anni che manca una partita del genere a questi livelli. Giocheremo contro la Vis che è una squadra costruita per far bene con una nuova guida tecnica e tanti atleti validi. Siamo giovani ma proveremo a far bene”.

Perché la C Gold?

“Era tra i nostri obiettivi. In estate, dopo un dialogo periodico con il Presidente Fip Calabria, Paolo Surace abbiamo deciso, con fermezza e volontà per il salto di categoria. Appena si è palesata la possibilità abbiamo preso la palla al balzo e ci siamo, vogliosi di far bene. L’ufficialità è arrivata verso fine agosto. Non è stato facile costruire un gruppo nuovo di zecca ma ci siamo, con orgoglio e voglia di ben figurare”.

Da ex giocatore si rivede negli occhi degli atleti della Dierre?

“Il nostro è un gruppo giovane. I nostri atleti hanno grande voglia di far bene e gli innesti di Brzica e del giovane Surfaro ci permetteranno di allungare le rotazioni anche perchè il campionato è lungo, difficile e competitivo. Hanno voglia di dimostrare quanto valgono. Ovviamente, “gli devi stare un pò dietro” perché la nostra età media è davvero giovanissima. I Coach Rugolo e Geri stanno facendo molto bene e sono convinto che, seguendo le loro direttive potranno fare molto bene in questo torneo”.

Il Direttore Sportivo Saccà?

“Il nostro è un progetto nato nel 2019. Fin dall’inizio c’è sempre stato Daniele Saccà, volto che non ha bisogno di presentazioni nel basket non soltanto a livello locale. Ci siamo dati scadenze ed obiettivi importanti. Vogliamo crescere, creare il nostro settore giovanile e provare a partecipare a più campionati giovanili possibili. Vogliamo far bene nel basket senior e riuscire a trovare una struttura che ci possa ospitare e far crescere per conquistare i nostri obiettivi”.

Il momento più bello fino al momento?

“L’esordio con vittoria con Castanea, con quel break di 22 a 0 è un bel momento ma il derby vinto e palpitante contro Catanzaro, probabilmente è stato ancora più bella”.

La gara di Domenica?

“Sono “straconvinto” che il caldo e festante PalaLumaka sarà Sold Out con tutti i posti, nei limiti concessi. Saranno occupati per tempo dai nostri sostenitori”.