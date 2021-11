Bandecchi elogia ancora la Reggina: “è la squadra che tifo dopo la Ternana, complimenti a lei e Montalto per il gol” [VIDEO]

6 Novembre 2021 21:40

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi elogia ancora una volta la Reggina: “complimento alla squadra amaranto e a Montalto per la partita che ha fatto”

Stefano Bandecchi stupisce ancora. In positivo, per Reggio Calabria e la Reggina, e questo non può che fare piacere. La piazza amaranto ha cominciato a conoscerlo e ad apprezzare la sua sincerità, ricambiata nel match al Granillo di qualche mese fa, ma nonostante ciò crea sempre stupore e sorpresa sapere che il patron della Ternana tifi Reggina. Si, proprio così: tifa Reggina.

Lo ha detto lo stesso Bandecchi in uno dei suoi video su Instagram: “posso parlare di calcio – dice – e fare i complimenti a Montalto per la partita che ha fatto, ma anche i complimenti alla Reggina. Forse non lo sapete ma in questo campionato la Reggina è la squadra che tifo dopo la Ternana. E’ una simpatia nata due anni fa. Mi piace pensare a questa squadra, vedere come gioca, trovo sia ben concepita, con ragazzi in gamba. Mi fa piacere che in questo momento sia ai vertici della classifica, questo non vuol dire che ci risparmieremo quando giocheremo contro di loro. Un saluto a tutti i tifosi di Reggio Calabria e forza Reggina”.

Non è mancata la risposta dello stesso Montalto, ex attaccante della Ternana qualche anno fa in Serie B e capace di segnare più di 20 gol: “Patron Bandecchi numero 1”, ha scritto. Di seguito il video.