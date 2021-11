Bagnarese-Vallata del Torbido si gioca al buio: manca l’illuminazione (e anche l’arbitro). E la partita finisce su Calciatori Brutti [VIDEO]

12 Novembre 2021 11:46

La partita di Promozione calabrese tra Bagnarese e Vallata del Torbido si è giocata al buio: l’episodio non è passato inosservato a Calciatori Brutti

E’ successo di tutto. Mancava solo Babbo Natale con le renne a due passi dal mare. Fatti insoliti, e inspiegabili, a Bagnara Calabra. Tutto materiale da “sano calcio di provincia”, finito infatti su Calciatori Brutti. Ma andiamo con ordine.

Mercoledì si è giocato il recupero del girone B di Promozione calabrese tra Bagnarese e Vallata del Torbido. Il fischio d’inizio era previsto per le 14.30, ma la terna arbitrale ha ritardato l’arrivo e il match è iniziato quasi alle 16. In tutto ciò, l’impianto di illuminazione è risultato assente, con solo una metà campo illuminata e l’altra praticamente al buio. Ma l’arbitro ha deciso lo stesso di far giocare, e concludere, la partita, finita 2-1 per i locali. Non sono mancate ovviamente le polemiche da parte della società ospite, che sulla propria pagina Facebook ha documentato l’accaduto con foto e video. “Partita giocata al “buio” sul Comunale di Bagnara – si legge – Iniziata con circa ora 1:20 di ritardo per mancanza della terna arbitrale, e continuata su un campo con il 50% dell’ illuminazione del terreno. Può succedere una cosa del genere su un campo di Promozione, LND Calabria ?!?”.

In attesa di novità su eventuale ricorso e ripetizione della gara, come detto sopra l’episodio è diventato virale raggiungendo canoni nazionali. Calciatori Brutti ha infatti scoperto l’accaduto: “nella partita tra Bagnarese e Vallata del Torbido, in promozione calabrese, si è giocato in una delle metà campo al buio perché l’illuminazione era scarsa. Ma che memiamo a fare”, ha scritto. Di seguito il video postato dalla società ospite.