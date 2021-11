Azione Messina cambia logo: blu e verde per sottolineare l’impegno per digitale e green

15 Novembre 2021 11:46

Azione Messina presenta il nuovo logo: nuovi accorgimenti cromatici tendenti al blu per la transizione digitale e al verde per l’attenzione alle politiche ecologiche

“Il restyling del logo del partito non è solo rinnovamento grafico, ma simbolo per rimarcare valori e obiettivi su cui sarà improntata la nostra politica“, così afferma Antonino Mangano, Responsabile della Comunicazione del Comitato Promotore Provinciale di Azione Messina. Verde e blu sono gli accorgimenti cromatici che guardano con interesse a due tipi di transizioni: digitale ed ecologica.

“Transizione digitale e green sono al centro delle attuali politiche europee e punti dell’Agenda 2030, e l’Italia, così come Messina, non può sottrarsi alle sfide della salvaguardia ambientale, della crescita sostenibile, dello sviluppo di nuove competenze e forme di sviluppo”.

Le prospettive e gli obiettivi delle due transizioni sono interessanti, secondo Mangano: “la transizione ecologica permetterebbe di rivedere i modelli di sviluppo e crescita della nostra società, con ricadute positive per il contesto messinese, grazie alla sua posizione geografica e alla presenza di risorse da cui trarre energie rinnovabili, rivalutando e rilanciando il comparto economico del nostro territorio», per poi parlare della transizione digitale per cui «gli elementi di pubblicità e trasparenza, di ravvicinamento tra pubblica amministrazione e cittadini potranno essere garantiti maggiormente. Con il supporto di una politica attenta all’innovazione, si potrebbero offrire opportunità alle aziende, per intercettare fonti di finanziamento e guardare alle nuove frontiere di competitività del nostro tessuto produttivo“.

Antonino Mangano conclude dicendo: “come Azione, abbiamo sempre creduto in questi elementi che non dovrebbero ridursi a proclami politici, ma essere inseriti in agende programmatiche ed essere implementate. I nostri valori rimangono gli stessi, pur rinnovando il nostro logo, così come si rinnoverà ancora una volta il nostro impegno, per perseguire obiettivi di una politica attenta ai bisogni del territorio messinese e in linea con le sfide della società globale“.