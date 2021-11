Automobilismo, la Nebrosport non delude negli slalom del weekend

9 Novembre 2021 10:30

I risultati della scuderia Nebrosport al 26esimo Slalom Città di Misilmeri e al 19esimo Slalom Monte Condrò

Nuovi successi per la scuderia Nebrosport ottenuti nell’ultimo fine settimana che si aggiungono alla lunga collezione di vittorie di questa stagione. La scuderia rossoblù si è destreggiata al meglio delle sue possibilità con i due portacolori che il 6 e 7 novembre 2021 sono scesi in pista rispettivamente al 26esimo Slalom Città di Misilmeri e al 19esimo Slalom Monte Condrò.

Iniziamo con la vittoria di Benito Costa che ha brillato con la sua A 112 Abarth e si è aggiudicato la classe S2. Ottimo risultato del driver Nebrosport che ha chiuso il suo weekend al 26esimo Slalom Città di Misilmeri con un 26esimo posto assoluto. Spostandoci invece in Calabria, per il 19esimo Slalom Monte Condrò, ha raggiunto il terzo gradino del podio il driver Salvatore Scibilia in classe RSTB 1600. Al volante di Peugeot 207 il pilota torrese ha raggiunto un ottimo risultato disputando una sola manche rispetto alle tre previste.