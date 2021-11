ATP Finals Torino, esordio da sogno per Sinner! Vittoria su Hurkacz e dedica a Berrettini: “sei un idolo”

16 Novembre 2021 22:54

Jannik Sinner batte Hurkacz all’esordio nelle ATP Finals di Torino e resta in corsa per la fase eliminatoria: l’azzurro dedica il successo a Matteo Berrettini, costretto a dare forfait

“Comunque vada, questa sera giocherà un italiano”. È stato questo il mantra che ha accompagnato i tifosi italiani presenti in gran numero (seppur la capienza sia solo al 60%) alle ATP Finals di Torino. Una giornata passata in trepidante attesa di notizie dall’infermeria. L’italiano in questione era Matteo Berrettini, uscito in lacrime e con il volto trasfigurato da tristezza e dolore dalla sfida inaugurale contro Zverev. No, non è colpa della sconfitta, ma di un problema ai muscoli addominali, forse un riacutizzarsi dell’infortunio patito agli Australian Open, che ha costretto l’azzurro a fermarsi. Dai primi controlli medici il problema non sembrava così grave com’era apparso in campo, ma dopo un giorno e mezzo di prove, il tennista romano ha annunciato sui social il proprio forfait.

L’italiano in campo è diventato dunque Jannik Sinner, prima riserva del torneo che sperava di poter mettere piede in campo, non di certo però al posto dell’amico e connazionale. La sorte fa brutti scherzi. Prima assoluta per il talentino di San Candido, autentico gioiello del movimento tennistico italiano che dopo aver giocato con i Next-Gen, assaggia anche l’emozione del torneo dei “Maestri” senior. Il pubblico italiano lo sosterrà a gran voce. La sfida di oggi è già da dentro o fuori, visto l’handicap di dover giocare una sfida in meno. Di fronte Hubert Hurkacz, amico e rivale, già affrontato nella finalissima del Masters 1000 di Miami vinta dal tennista polacco finito proprio davanti a Sinner nella Race per le Finals.

Sul cemento del Pala AlpiTour però non c’è partita. In 1 ora e 28 minuti di gioco Sinner liquida Hurkacz con un doppio 6-2 / 6-2 in un debutto da sogno. Il giovane tennista, attualmente numero 11 al mondo, strappa due servizi al terzo e quinto game all’avversario, capitalizzando il 4° set point utile nel primo periodo di gioco, mentre nel secondo firma due break al terzo e settimo game finalizzando alla prima occasione utile il match point. Sinner resta dunque in corsa per accedere alla fase eliminatoria, pronto a giocarsi il tutto per tutto contro il temibile russo Medvedev. Concluso il match, nella classica dedica sulla telecamere, Jannik ha voluto rivolgere un messaggio proprio a Berrettini: con il pennarello la scritta “Matteo sei un idolo“.