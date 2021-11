Atletica: mancata nomination al World Athletics, tapiro d’oro a Jacobs

8 Novembre 2021 17:12

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – Questa sera a Striscia la notizia primo Tapiro d’oro in carriera per il campione olimpico Marcell Jacobs, che ‘ nonostante le due medaglie d’oro vinte a Tokyo 2020 ‘ è stato escluso dalla rosa dei candidati al World Athletics Awards, evento che elegge il miglior atleta dell’anno.

“Non è che gli organizzatori inglesi, arrivati dietro di noi in tante competizioni, abbiano rosicato? scherza Valerio Staffelli. “Anche la mancata convocazione di Tamberi è strana – ammette il campione olimpico – Evidentemente hanno voluto fare qualcosa contro di noi, ma gli risponderemo in pista. Le voci su un mio presunto doping diffuse dopo la vittoria a Tokyo? Alla fine, sono loro che si sono trovati un atleta dopato in casa: tutto torna. In ogni caso mi dispiace perché era un gran premio, però credo che il Tapiro sia più bello: lo metterò in mezzo alle due medaglie”. Nel frattempo, Jacobs fissa un nuovo importante traguardo, ma non in pista: “Mi sposerò con Nicole a settembre dell’anno prossimo, ci siamo quasi. Al di fuori della pista sono molto lento”.