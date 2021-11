Prodotti e vini calabresi sbarcano in Germania: l’associazione “Uno Chef per Elena e Pietro” ambasciatrice della cultura gastronomica regionale

20 Novembre 2021 17:54

L’associazione onlus “Uno Chef per Elena e Pietro” ancora ambasciatrice della cultura gastronomica della Calabria

Il 22 novembre, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, gli allievi della scuola gratuita di Cucina Pasticceria e Panificazione – che ha sede in Bianco (RC) – guidati dallo chef residente Bruno De Francesco, e accompagnati da Arturo e Filippo Pratticò, fondatori della scuola, prepareranno una cena conviviale con settanta ospiti in Germania. La cena sarà preceduta da una conferenza sulla dieta mediterranea che avrà come relatore il prof. Silvio Greco, direttore della scuola. L’invito arriva dal Consolato Generale d’Italia di Hannover, che con questa iniziativa farà gustare ai propri ospiti i prodotti e i vini della nostra regione, questo il menù proposto:

Antipasto

Millefoglie di gambero rosso, melanzane, mozzarella e limone

Primo

Mezze maniche con salsa di alici, finocchietto selvatico e panura profumata

Secondo

Moscardini su crostone di pane, pomodorino, olive e origano selvatico di montagna

Dolce

Delizia di ricotta con croccante di cannolo, cioccolato e candito di bergamotto

Vini in abbinamento: