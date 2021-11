Aspromonte, tesoro da difendere: gli Artisti Uniti per la Calabria rilanciano il brano “Per Rinascere” con il VIDEO, la raccolta fondi e tante novità all’orizzonte

2 Novembre 2021 12:47

Il brano “Per Rinascere” degli Artisti Uniti calabresi sostiene e promuove la raccolta fondi gestita dall’Associazione Per L’Aspromonte

“Per Rinascere”, è questo il titolo del brano degli Artisti Uniti per la Calabria. Una speranza, un motivo per combattere e tenere sempre vivo il ricordo del dramma degli incendi che hanno colpito l’Aspromonte in quest’ultima rovente estate. La canzone è uscita poche settimane fa, l’avevamo già raccontato su queste pagine, è nata da un’idea comune degli attuali componenti e dal loro amore incondizionato per la Calabria, si tratta di una cosiddetta “posse truck”: cantanti e musicisti hanno fatto squadra e si sono riuniti con l’obiettivo di sostenere e aiutare tutte le iniziative avviate per fronteggiare i danni provocati dai vasti roghi che hanno flagellato i boschi del territorio. Oggi il gruppo ha rilanciato con la realizzazione di un video, girato proprio nella zona delle Faggete Vetuste, riconosciute patrimonio dell’UNESCO, che hanno seriamente rischiato di essere cancellate dalle fiamme.

Con il video gli Artisti Uniti per la Calabria intendono lanciare “un messaggio di rinascita, di forza che si genera ad oltranza nonostante le avversità, a prescindere da quanto siano forti “le fiamme” (e chi le accende) che vogliono consumare ciò che abbiamo attorno”, spiega il producer Christian Zuin, dj veneto di origini tedesche non nuovo ad iniziative di questo genere. Non si tratta di “un progetto musicale fine a se stesso”, ma di un progetto che abbia “uno sviluppo a medio e lungo termine”, da qui l’avvio della collaborazione con l’associazione Per L’Aspromonte, ente no-profit che si sta occupando dei processi necessari per la rinaturalizzazione e rimboschimento delle zone colpite dagli incendi, grazie anche ad una raccolta fondi di cui ci facciamo portavoce (qui il link per donare). “Il tutto è stato possibile grazie alle autorizzazioni che ci sono state concesse dall’ente parco, per cui ringrazio in modo particolare Giorgio Cotroneo che ci ha accolto e seguito, la prefettura di Reggio Calabria e la CUFAA (Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)”, conclude Zuin. Insomma, gli Artisti Uniti per la Calabria hanno appena iniziato a stupire, seguiranno nuove iniziative nelle prossime settimane. Di seguito il video e il cast:



“Per Rinascere” – Artisti Uniti per la Calabria

con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

e la collaborazione con l’Associazione per l’Aspromonte

ARTISTI:

Strofa I

Ciannel – (Testo e Voce)

Immortal – (Testo e Voce)

Slim C – (Testo e Voce)

Shakez – (Testo e Voce)

Strofa II

Klacat – (Testo e Voce)

Winston – (Testo e Voce)

Nemesi a.k.a King Joe – (Testo e Voce)

J.O.B. – (Testo e Voce)

Strofa III

E.L.F.O – (Testo e Voce)

Mad Simon – (Testo e Voce)

Easy One – (Testo e Voce)

Kento – (Testo e Voce)

Ritornello

Uaild – (Testo e Voce)

Rosy Morgante – (Voce)

Desiis – (Voce)

Video prodotto e diretto da Domenico Pecora

con la partecipazione di Stefano Ferraro

Riprese con Drone Protur Drone Media

Musica e Arrangiamento di Christian Zuin

Mix e Mastering Blackflag Empires (Krutz & Nicholas)

Studi di Registrazione

Tnt Studio

Eman Studio

Quadrato Basement

Pms Studio

B – Records

Armour Deus Music Studio

Mental Illness Muzik

Grafiche Cover e Logo 89100 Familia