Ascoli-Reggina, l’annuncio di Sottil: “andiamo a Reggio Calabria in assetto da guerra, conosco bene l’ambiente lì”

28 Novembre 2021 17:34

Le parole dell’allenatore Andrea Sottil, che col suo Ascoli sarà di scena martedì al Granilo contro la Reggina

Spesso, negli ultimi anni, ogni volta che ha visto la Reggina è successo qualcosa. Da quella scenata a Catania nel playoff di Serie C alle scintille lo scorso anno con Baroni. Ora, l’ex difensore amaranto Andrea Sottil ritornerà al Granillo col suo Ascoli, annunciando uno spirito battagliero: “Non c’è tempo per riposare o staccare, lunedì partiamo. A Reggio Calabria andiamo in assetto da guerra, dobbiamo andare con questo spirito perché troveremo una squadra che ha perso. Lì è un ambiente che conosco molto bene”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa post partita di ieri.

Assenza pesante per lui,: mancherà infatti Saric, ieri ammonito e diffidato. Oggi i bianconeri si sono allenati e domani mattina partirannoalla volta dello Stretto dopo la rifinitura.