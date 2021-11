Artista del Panino 2021, Reggio Calabria è in finale! Il “Pump it” di Simona Vinci convince i giudici e vola a Milano per l’atto decisivo

24 Novembre 2021 22:08

La gustosa creazione della giovane cuoca reggina è tra le 8 che parteciperanno alla finale di marzo: foto e video della semifinale disputata ieri a Genova

I concorrenti si sono sfidati, i giudici si sono consultati e hanno deciso quali dei 30 erano i migliori 8 panini. E tra questi è stato selezionato anche quello di Simona Vinci. Esulta Reggio Calabria per il grande risultato raggiunto dalla giovane concittadina che si è assicurata il biglietto per le finali di marzo a Milano nel Concorso Artista del Panino 2021. La creazione dalla chef calabrese ha attirato l’attenzione della giuria con i suoi componenti, il “Pump it” con il suo mix di sapori è stato ritenuto vincente. Lo chef Fabrizio Rivaroli, molto conosciuto a livello nazionale, ha fatto i complimenti per “la qualità del prodotto finale, l’accostamento dei sapori e l’equilibrio raggiunto con i vari ingredienti del panino”. Insomma, un grande risultato per una gara molto sentita. E per la Calabria è festa doppia, visto che a rappresentare la Regione ci sarà pure Steve Cristarella di Catanzaro Lido. A corredo dell’articolo le foto della giornata e della premiazione.