Dalla Serie B ai Giovanissimi Regionali, il bel messaggio di Francesco Cosso: l’arbitro reggino dirigerà Bocale-Segato

12 Novembre 2021 11:02

L’arbitro reggino Francesco Cosso ritorna momentaneamente al passato: dirigerà Bocale-Segato, Giovanissimi Regionali: l’obiettivo è promuovere il corso arbitri e l’attività di base

“Francesco Cosso arbitro alla CAN, Commissione Arbitri Nazionale che designa le gare di Serie A e B, scenderà in campo LUNEDI’ 15 novembre, ore 15.00, per arbitrare la gara di giovanissimi regionale BOCALE ADMO – SEGATO. Obiettivo è promuovere il corso arbitri e l’attività di base. Per un arbitro non è importante la categoria perché un arbitro scende in campo sempre con la stessa passione che in ogni turno di campionato muove migliaia di arbitri. Si ringrazia il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il V. presidente Duccio Baglioni, tutto il comitato nazionale, il designatore Gianluca Rocchi e il Presidente del CRA Calabria per aver sposato questa iniziativa proposta dal Presidente della sezione di Reggio Calabria Francesco Catona e da tutto il consiglio direttivo. DIVENTA anche TU arbitro, entra a far parte della nostra grande famiglia. Perché essere arbitro è una filosofia di vita”. E’ la nota ufficiale della Sezione AIA di Reggio Calabria.