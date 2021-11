Nasce l’App dedicata ai Bronzi di Riace: Università di Messina e Museo di Reggio Calabria insieme per un ambizioso viaggio nel tempo [FOTO e VIDEO]

9 Novembre 2021 16:24

E’ stata presentata questa mattina, presso la Sala Senato dell’Università di Messina, la nuova applicazione dedicata ai Bronzi di Riace, le due statue simbolo della città di Reggio Calabria

Un’idea innovativa, affascinante, bellissima. Un curioso viaggio nel tempo, la riproposizione di un passato antichissimo che lega i simboli della nostra terra al presente. Questa mattina, presso la Sala Senato dell’Università di Messina, tramite una conferenza stampa è stata presentata la nuova App dedicata ai Bronzi di Riace, le due statue emblema della città di Reggio Calabria. L’applicazione è basata sulla tecnologia 3D per la modellazione e ricostruzione degli elmi, delle lance, degli scudi, del presunto colore originario e degli elementi mancanti che caratterizzavano i Bronzi in epoca antica. Sarà disponibile a breve negli app store.

Al tavolo della conferenza erano presenti il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, i professori Daniele Castrizio (Ordinario di Numismatica), Massimo Villari (Delegato all’ICT dell’Ateneo peloritano) e Francesco Pira (Delegato alla Comunicazione di UniMe) ed il dott. Saverio Autellitano (grafico).

“Si tratta di un progetto innovativo – le parole del Rettore ai nostri microfoni – nato da una sinergia molto importante fra UniMe ed il Museo di Reggio Calabria. Rappresenta un motivo d’orgoglio, un punto di partenza – e non di arrivo – mediante il quale partecipare ai bandi utili a rendere fruibili tutte le opere pubbliche e quelle d’arte a 360 gradi. E renderla fruibile a tutti, anche ai diversamente abili, grazie a uno dei progetti che vogliamo portare avanti. Non si tratta, però, solo di una App informatica. bensì della maniera più bella di fare Terza Missione, attraverso un fruttuoso connubio fra il mondo umanistico e quello scientifico”.

“Questa App – sottolinea il Prof. Castrizio – non è semplicemente rivestire un manichino di elmo, scudo e lancia, ma ricreare una sorta di macchina del tempo. Si guardano i Bronzi e si torna indietro nel tempo. Grazie al suo utilizzo chiunque sarà in grado di mettere a confronto i Bronzi di oggi con quelli originari e di poter ‘conoscere l’arte per tutelarla’. Il caso dei Bronzi di Riace, a tal proposito, è veramente esemplare ed emblematico, ma stiamo già lavorando per applicare la tecnologia ad altre opere. Non abbiamo inventato nulla di particolare, ma siamo riusciti a fare gruppo, unendo saperi e volontà per ottenere questo grande risultato. Nessuno ha fatto una roba del genere con questo intento culturale, di archeologia pubblica”.

“Il digitale fa parte della vita di tutti i giorni. Noi stiamo cercando di unire il reale al virtuale – dice invece il Prof. Villari – Dobbiamo essere bravi a ufficializzarlo e promuoverlo. Possiamo immergerci nell’antico, guardando come potevano essere una volta luoghi e personaggi. Inquadrando ciascuna statua il programma permette di poterla ammirare come doveva presentarsi nel momento della sua realizzazione, corredata di tutti gli attributi iconografici che consentivano ai nostri antenati di capire chi rappresentasse e che storia stesse raccontando. L’aspirazione profonda della App sui Bronzi di Riace è proprio questa: permettere una maggiore comprensione e la più piena fruizione di questi straordinari capolavori della bronzistica di epoca classica”.