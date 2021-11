Antonio Conte torna in panchina in Premier League: ad un passo l’accordo con il Tottenham

1 Novembre 2021 13:39

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina: il Tottenham lo ha scelto come sostituto di Nuno Espirito Santo, appena esonerato. Da limare gli ultimi dettagli

Il netto 3-0 subito dal Manchester United ha fatto prendere una decisione drastica in casa Tottenham. Nuno Espirito Santo non è più l’allenatore della squadra londinese, esonerato insieme al suo staff composto da Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias dopo la 5ª sconfitta in 7 partite, la 2ª consecutiva. “So quanto Nuno e il suo staff tecnico volessero avere successo e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione – spiega Fabio Paratici, direttore generale del Tottenham – Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico e augurargli ogni bene per il futuro“. Secondo Sky Sport, l’ex ds della Juventus ha un solo nome sul proprio taccuino nella lista dei sostituti: Antonio Conte. I contatti già inizia in estate, poi conclusi in un nulla di fatto, questa volta sono pronti a risolversi in una fumata bianca. Conte è già atteso in giornata a Londra, per concludere l’accordo (si parla di 1 anno e mezzo di contratto da 15 milioni di sterline) mancano solo gli ultimi dettagli.