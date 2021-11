Processo Miramare, parla anche Castorina: “chi chiese le mie dimissioni ora è condannato, il tempo è galantuomo”

19 Novembre 2021 21:40

Anche l’ex Consigliere Antonino Castorina è voluto intervenire in merito al Processo Miramare

“Sottoposto ad una indagine il cui processo ancora deve iniziare per un concorso morale in reati di falso che avrebbero realizzato ignoti qualcuno tra gli ex assessori oggi condannati chiese le mie dimissioni ed iniziò a pontificare pensando di poter fare il consigliere regionale o assumere ruoli in mia assenza”. Lo ha scritto sui social Antonino Castorina, ex Consigliere indagato per via della vicenda sui brogli elettorali, intervenendo sulla questione legata al Processo Miramare, che oggi si è pronunciata sul Sindaco Falcomatà e non solo.

Castorina, che si dice sempre “fiducioso nella giustizia e nella magistratura”, sottolinea il fatto che “oggi chi chiese all’epoca le mie dimissioni (ovviamente non rese) è stato dimissionato da una sentenza di primo grado che certifica un abuso d’ufficio e che chiarisce come la faccia di determinati personaggi è simile ad una parte meno nobile del corpo umano. Oggi, dopo quasi un anno, con una indagine ancora in corso ed al netto della sentenza del Tar Calabria prima e del Consiglio di Stato che chiarisce la validità delle elezioni amministrative sono ancora coercitivamente fuori dalla mia città ma coerente con le mie idee ed i miei valori in attesa che si faccia verità e giustizia. Garantista sempre, ipocrita mai. Il tempo è galantuomo“.