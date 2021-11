Serie A-Operazione Nostalgia, Andriy Shevchenko nuovo allenatore del Genoa: ritrova l’Italia dopo più di 10 anni

7 Novembre 2021 15:07

Andriy Shevchenko è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa: l’ex attaccante del Milan ritorna in Italia dopo più di 10 anni

Serie A-Operazione Nostalgia, ma in questo caso il noto “marchio” social c’entra poco. E’ realtà. Andriy Shevchenko, infatti, ritrova l’Italia – la sua seconda casa – dopo quasi dieci anni. Il Genoa lo ha annunciato ufficialmente come nuovo allenatore. Sostituisce Ballardini, esonerato qualche giorno fa, e scavalca Andrea Pirlo, prima idea per la panchina ligure. Dopo le prime esperienze con la panchina della Nazionale ucraina, l’ex indimenticato attaccante del Milan torna quindi in Italia. Una piacevole notizia soprattutto per i tifosi rossoneri, che considerano Shevchenko uno dei giocatori più amati della storia del club.

“Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024. Shevchenko da calciatore ha vinto, tra le altre cose, il Pallone d’Oro nel 2004 e la Champions League nel 2003. Nella sua carriera da allenatore ha guidato la Nazionale Ucraina dal luglio 2016 fino allo storico piazzamento nelle prime otto squadre d’Europa a Euro2020″, si legge sul sito ufficiale rossoblu.