Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso sulle elezioni Comunali a Reggio Calabria

8 Novembre 2021 18:08

La sentenza del Consiglio di Stato che impugna la sentenza e respinge il ricorso del leader della lista civica Nuova Italia Unita

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso avanzato da Luigi Catalano (della lista civica Nuova Italia Unita) sull’illegittimità del Consiglio Comunale eletto alle ultime votazioni amministrative di Reggio Calabria, macchiate da presunti brogli elettorali. Dopo la bocciatura del Tar, dunque, anche in questo caso non ha accolto le valutazioni dell’ex candidato ed ha impugnato la sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato

“1. I signori Vincenzo Battaglia, Luigi Catalano, Maurizio Ferraro, Fabrizio Crea e Roberto Castaldo, in qualità di elettori e candidati, nonché il signor Fortunato Stelitano, in qualità di elettore, hanno proposto il ricorso di primo grado n. 16 del 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, avverso la proclamazione degli eletti alle elezioni comunali di Reggio Calabria svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 (primo turno) e il 10 ottobre 2020 (turno di ballottaggio) e di ogni atto pregresso, presupposto e consequenziale.

In particolare i ricorrenti hanno rappresentato che il 14 dicembre 2020 era stata eseguita nei confronti di un candidato eletto consigliere comunale e del presidente della sezione n. 184, indagati per i reati di cui agli articoli 76 del d.P.R. n. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p., e 90, comma 2, e 97 del d.P.R. n. 570/1960, la misura degli arresti domiciliari, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 9 dicembre 2020. Agli indagati era stato contestato di aver falsificato le deleghe ai fini del rilascio delle schede elettorali nonché i registri elettorali ed era stato rilevato inoltre che, a seguito di tale falsificazione, 100 elettori (4 dei quali risultavano deceduti alla data delle elezioni), pur non essendosi mai recati alle urne, erano stati inseriti tra i votanti.

1.1. Il Comune di Reggio Calabria e il signor Antonino Castorina si sono costituiti nel giudizio di primo grado, eccependo, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e per mancato superamento della prova di resistenza; si è costituito altresì il signor Antonino Minicuci, aderendo alle difese dei ricorrenti.

1.2. I soggetti ricorrenti in primo grado hanno poi proposto motivi aggiunti, ritenendo che l’ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari consentisse di considerare provata la falsità dei voti espressi per conto di soggetti mai recatisi alle urne (in alcuni casi persino deceduti alla data delle elezioni), sulla base delle anomale richieste di duplicazione delle tessere elettorali, delle analisi dei registri degli elettori, nonché delle sommarie informazioni testimoniali dei votanti che hanno negato di aver votato e di aver fatto richiesta di duplicato della tessera elettorale.

La predetta ordinanza cautelare avrebbe altresì riscontrato l’illegittima designazione dei presidenti di seggio delle sezioni interessate dalle indagini in sostituzione dei presidenti designati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria. Tale sostituzione sarebbe stata, invero, disposta a seguito di false o inesistenti dichiarazioni di impedimento da parte dei soggetti designati e con provvedimenti sottoscritti da C., ma in assenza di apposita delega sindacale.

Su queste basi, i soggetti ricorrenti in primo grado hanno sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere insistendo nelle conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo e chiedendo che fosse disposta la rinnovazione delle operazioni elettorali o, in subordine, la rinnovazione delle operazioni di voto nelle sezioni interessate dalle indagini.

1.3. Il Comune di Reggio Calabria ha esteso le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso introduttivo anche ai primi motivi aggiunti.

1.4. Attraverso secondi motivi aggiunti, proposti a seguito dell’emissione di una nuova ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari a carico di ulteriori indagati, gli originari ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della composizione della commissione elettorale del Comune di Reggio Calabria e degli atti di nomina degli scrutatori e dei presidenti di seggio, nonché degli atti aggiornamento degli elenchi degli elettori, effettuati dalla predetta commissione.

2. Con l’impugnata sentenza n. 515 del 9 giugno 2021, il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha dichiarato irricevibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti e ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 luglio 2021 e in data 29 luglio 2021 – i signori Luigi Catalano, in qualità di candidato, e Giuseppe Falcone, in qualità di elettore, hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.

4. Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio, eccependo: l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 101 del codice del processo amministrativo a causa dell’asserita mancanza di specifiche censure alla sentenza impugnata; la sua irricevibilità per tardiva notificazione; il difetto di legittimazione attiva del signor Luigi Catalano.

L’amministrazione comunale ha chiesto, in ogni caso, il rigetto dell’appello e la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni asseritamente sconvenienti e offensive formulate negli scritti degli odierni appellanti.

5. Il signor Antonino Castorina si è costituito in giudizio, eccependo: la mancanza di legittimazione ad impugnare in capo al signor Giuseppe Falcone, siccome soggetto estraneo al giudizio di primo grado; l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 101 del codice del processo amministrativo a causa dell’asserita mancanza di specifiche censure alla sentenza impugnata; l’irricevibilità dell’appello e comunque la sua infondatezza.

6. Il signor Antonino Minicuci si è costituito in giudizio, chiedendo l’accoglimento dell’appello.

7. Le altre parti appellate, pur ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.

8. In vista dell’udienza di discussione, gli appellanti hanno depositato memoria, il Comune di Reggio Calabria ha depositato documenti e memoria di replica e il signor Antonino Castorina ha depositato memoria.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

10. Il Collegio reputa di dover respingere l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. (applicabile al processo amministrativa in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 del codice del processo amministrativo), siccome le espressioni utilizzate dagli appellanti, pur essendo particolarmente mordaci, rimangono nel perimetro della consentita vis polemica, propria dell’attività defensionale.

11. In ossequio al criterio della ragione più liquida, il Collegio reputa di non vagliare le eccezioni pregiudiziali attinenti alle dedotte irricevibilità e inammissibilità del gravame, stante la palese infondatezza dell’appello, che, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

12. Tramite il primo motivo d’impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto in sostanza che erroneamente il collegio di primo grado avrebbe dichiarato l’irricevibilità del ricorso e di tutti motivi aggiunti, poiché l’applicazione del termine di trenta giorni per impugnare l’esito elettorale mediante deposito del ricorso presso la segreteria del T.a.r. competente, di cui all’art. 130, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, a una fattispecie dove i vizi riscontrati dall’autorità giudiziaria ordinaria (peraltro, allo stato, soltanto in sede d’indagine penale) non sarebbero stati conoscibili precedentemente dai ricorrenti violerebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il diritto di difesa, ponendosi asseritamente in contrasto con gli articoli 1, 3, 5, 24, 113 e 117 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al riguardo gli appellanti hanno instato, in subordine, per una rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimazione costituzionale della succitata disposizione del c.p.a..

Siffatta doglianza è infondata, poiché:

a) il rito relativo alle operazioni elettorali è un giudizio di legittimità retto dal principio della domanda, il cui oggetto sono il provvedimento di proclamazione degli eletti e gli atti ad esso presupposti e non l’intera procedura elettorale, sicché non è ipotizzabile un controllo generalizzato del giudice amministrativo sulla sua correttezza;

b) la celerità del rito elettorale – a cui è finalizzata la previsione del ridotto di trenta giorni per il deposito del ricorso (che in questa particolare tipologia di processo precede la notificazione) da parte dell’art. 130, comma 1, lettera a), c.p.a. – è correlata all’ineludibile e imprescindibile esigenza di garantire la stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa;

c) la previsione che il dies a quo del suddetto termine decorra dalla proclamazione degli eletti, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza da parte degli interessati, è parimenti strumentale alle finalità sopra delineate;

d) l’esistenza di indagini in corso – ancorché siano correlate a condotte di notevole gravità – non sono chiaramente idonee a dimostrare l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato, in quanto non vi è ancora alcuna pronuncia giurisdizionale di merito e ancor meno definitiva, e comunque non possono spostare in avanti il dies a quo, specificamente e chiaramente statuito dal legislatore senza eccezioni e, pertanto, non legittimamente modificabile dall’interprete;

e) in tale ambito, dunque, non vi è alcuno spazio per l’invocato errore scusabile, asseritamente determinato dalla circostanza che dalle indagini in corso siano prima facie emerse irregolarità nel procedimento elettorale, atteso che «Il ricorso elettorale (…) delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell’ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate (…) (per tutte, Cons. Stato, Sez, V, 11 luglio 2002, n. 3924; Sez. V, 5 maggio 1999, n. 519; Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l’ampliamento sine die del thema decidendi dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l’andamento di un procedimento penale.

In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l’obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell’atto di proclamazione: la delimitazione dell’oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l’indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 febbraio 2014, n. 755).

Ne consegue che la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado da parte del T.a.r. è del tutto corretta, essendo diretta e puntuale applicazione del chiaro disposto di cui all’art. 130, comma 1, lettera a), c.p.a..

12.1. Con riferimento alla questione di costituzionalità, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza, giacché il processo amministrativo, anche nella forma del rito elettorale, è strutturalmente indipendente dal giudizio penale e ha un compiuto e autosufficiente sistema di tecniche di difesa degli interessati e dei controinteressati, al cui interno i termini per impugnare e le preclusioni non sono ostacolo all’effettività della tutela giurisdizionale, bensì ne determinano l’efficienza e l’ordinato sviluppo, anche con riguardo al rito elettorale, dove il termine d’impugnazione dimidiato si giustifica ragionevolmente con le esigenze di stabilità degli esiti del voto.

12.2. Le altre considerazioni svolte nel primo motivo circa l’integrazione del contraddittorio non possono in alcun modo influire sulla prioritaria statuizione d’irricevibilità del ricorso per tardività.

13. Mediante il secondo motivo d’impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicazione del termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a. per l’azione di nullità, sostenendo che gli atti amministrativi contestati sarebbero affetti da radicale nullità o inesistenza. Tale motivo è infondato per due ordini di ragioni, ambedue da sole sufficienti a determinarne il rigetto.

In particolare:

a) lo speciale rito elettorale – che reca una disciplina palesemente compiuta e autosufficiente dei modi e dei termini dell’impugnazione della proclamazione degli eletti – non prevede né richiama la dicotomia tra azione di annullabilità e di nullità;

b) le irregolarità oggetto d’indagini non sono state ancora acclarate con una pronuncia giurisdizionale di merito (nemmeno non definitiva), ma sono state poste alla base soltanto di ordinanze cautelari, cosicché attualmente va esclusa in radice la nullità strutturale e la nullità per difetto assoluto di attribuzione richiamate dagli appellanti, che, pertanto, non possono nel caso di specie neanche essere rilevate d’ufficio.

14. Il rigetto dei primi due motivi d’impugnazione – e, dunque, la conferma della statuizione di primo grado circa l’irricevibilità del ricorso – assorbe, stante la sua pregiudizialità, il terzo motivo sulla prova di resistenza, nonché ogni altra censura, questione e deduzione.

15. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

16. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7068 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente sentenza sia trasmessa al Sindaco e al Prefetto di Reggio Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento di ogni riferimento alle ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria”.