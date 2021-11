All’Istituto “Cristo Re” la rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori”

3 Novembre 2021 12:26

Da sabato 6 novembre 2021 all’Istituto “Cristo Re” in Viale Principe Umberto 89 si svolgerà la rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori”, in collaborazione con l’Assessorato comunale alla Cultura diretto da Enzo Caruso, la Camera di Commercio di Messina ed il Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” in qualità di media partner. Ideatore e curatore dell’evento culturale il giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni, amministratore di BYTO (società romana di organizzazione eventi e di comunicazione nazionale). Bellantoni, nel corso della rassegna, presenterà nella Sala Multimediale dell’Istituto Cristo Re i libri di giornalisti affermati nel panorama nazionale, tra cui Angelo Polimeno Bottai (Vicedirettore TG1), Carlo Verdelli (Editorialista Corriere della Sera), Ernesto Assante (Critico Musicale La Repubblica) e Micaela Palmieri (Conduttrice TG1). Sabato 6 novembre, alle ore 11, Francesco Borgonovo, vicedirettore “la verità”, presenterà conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti (Lindau)