Allerta Meteo “Rossa” per domani, Venerdì 26 Novembre, nella Calabria tirrenica

25 Novembre 2021 16:23

Allerta meteo in Calabria: allarme rosso per la costa tirrenica settentrionale domani, venerdì 26 novembre

La Protezione Civile ha diramato per domani, venerdì 26 novembre, un nuovo bollettino di allerta meteo rossa per la fascia tirrenica cosentina e arancione per Catanzarese e Vibonese. La fascia tirrenica cosentina, indicata con codice rosso, sarà colpita da piogge diffuse e temporali sparsi. Sul resto della regione Calabria invece è prevista allerta gialla.

Già nella serata di oggi, ci sarà maltempo che interesserà maggiormente tutta la fascia ionica calabrese, per la quale esiste un’allerta arancione, mentre già nella mattinata di oggi sono stati evidenziati alcuni acquazzoni di breve ma intensa durata.