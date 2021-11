Allerta Meteo in Sicilia, diramato il livello arancione a Messina: le disposizioni della Protezione Civile

11 Novembre 2021 18:07

Le previsioni per il rischio meteo-idrogeologico sono valide fino alle ore 24 di domani

La Protezione civile regionale in Sicilia ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse nella provincia di Messina e di livello giallo in gran parte dell’Isola fino alle ore 24 di domani.