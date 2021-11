Allerta Meteo in Calabria: livello arancione domani 12 novembre in provincia di Reggio [MAPPA]

11 Novembre 2021 15:28

Allerta Meteo in Calabria: le disposizioni della Protezione Civile per il 12 novembre 2021

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione sulla provincia di Reggio Calabria a partire da questa notte e per tutta la giornata di venerdì 12 novembre 2021; livello giallo per il resto del territorio calabrese, ad eccezione della fascia jonica cosentina e del crotonese, per cui non è previsto alcun evento atmosferico di particolare o grave intensità. Si raccomanda massima attenzione e precauzione, evitare gli spostamenti, le zone esposte a forte vento, i viali alberati. Prestare attenzione ai sottopassi, alle zone costiere e allontanarsi dai corsi d‘acqua. Sono previste piogge di forte intensità, attività elettrica. Potrebbe essere necessario chiudere alcuni tratti della viabilità comunale.