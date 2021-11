Allerta Meteo, forte vento di scirocco e caldo anomalo: in arrivo sabbia e polvere del Sahara, durerà a lungo

3 Novembre 2021 13:46

Allerta Meteo, è tornato lo scirocco in riva allo Stretto: temperature in aumento su valori tipicamente estivi, attenzione alle raffiche sempre più violente nelle prossime ore

Soffia sostenuto da stamattina il vento di scirocco sullo Stretto di Messina: il mare è increspato, la temperature è sensibilmente aumentata fino agli attuali +24°C di Reggio e +23°C di Messina. Ma sulla costa tirrenica abbiamo picchi di +27°C, raggiunti a Barcellona Pozzo di Gotto e Rosarno. Attenzione al rinforzo dei venti in serata: nella notte lo scirocco diventerà tempestoso, con raffiche oltre i 100km/h soprattutto nei settori settentrionali dello Stretto. Questa “sciroccata” è determinata da un flusso caldo proveniente dal nord Africa in risposta a un affondo freddo sul Mediterraneo occidentale: una situazione che persisterà per una decina di giorni, quindi molto a lungo in termini meteorologici. Dieci giorni in cui continuerà stabilmente a soffiare lo scirocco e farà molto caldo in tutto il Sud Italia, con temperature notturne superiori ai +20°C e diurne fino a +30°C nelle zone sottovento esposte all’effetto foehn (si tratta, nello specifico, delle coste tirreniche Siciliane, della piana di Gioia Tauro, della Costa degli Dei). Nei prossimi giorni arriverà una densa nuvola di sabbia e polvere del Sahara che avvolgerà lo Stretto di Messina, come gran parte del Sud, tingendo l’atmosfera di giallastro e rossastro, quella tipica colorazione desertica determinata proprio dalle tonalità della sabbia sahariana. Dopo le grandi piogge di ottobre, che a Reggio Calabria hanno segnato il record di mese più piovoso degli ultimi dieci anni, adesso avremo una prima metà di Novembre particolarmente calda e ventosa, fortemente condizionata dallo scirocco.