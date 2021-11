Allerta Meteo, arriva il ciclone Mediterraneo “Blas” e anche stavolta lo Stretto di Messina la scamperà. A rischio Catania, Agrigento e Trapani

9 Novembre 2021 23:24

Allerta Meteo, dopo il Medicane “Apollo” che due settimane fa ha colpito il mar Jonio provocando 3 morti in Sicilia adesso arriva il ciclone Mediterraneo “Bles”. Ancora una volta forte maltempo sull’isola, fenomeni più moderati in Calabria

Una nuova tempesta meteorologica sta per abbattersi al Sud Italia, alimentando il maltempo che già nelle ultime ore ha colpito Sicilia e Sardegna: si tratta di un altro Ciclone Mediterraneo ufficialmente soprannominato “Bles”, che giunge due settimane dopo il Medicane “Apollo” che a fine ottobre ha colpito il mar Jonio provocando 3 morti in Sicilia tra Scordia e Gravina di Catania. Anche stavolta il maltempo si concentrerà in Sicilia, ma coinvolgerà anche la Sardegna perchè il ciclone sarà posizionato ben più a ovest, nel Mediterraneo occidentale, proprio tra Sardegna e Baleari. Lo Stretto di Messina sarà ancora una volta riparato dai fenomeni più estremi grazie alla presenza dell’Aspromonte: soltanto Venerdì 12 Novembre ci aspettiamo qualche temporale tra Reggio e Messina, ma comunque non molto forte, mentre i fenomeni più estremi rimarranno concentrati per 48 ore abbondanti tra Mercoledì mattina e Venerdì mattina sulla Sicilia sud/occidentale e orientale. Le città più colpite da piogge e temporali saranno Catania, investita da fenomeni pre-frontali alimentati dal vento di scirocco sul mar Jonio che alimenteranno un flusso umido alle falde dell’Etna provocando intensi nubifragi in tutta l’area compresa tra il capoluogo etneo, Acireale e Gialle; ma anche Agrigento, Sciacca, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani. Violenti nubifragi attesi anche nell’entroterra palermitano e nisseno. La protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per tutta la Sicilia in vista del forte maltempo previsto per Mercoledì 10 Novembre e molti Sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.

Come sempre, in questi casi così estremi la previsione della traiettoria delle tempeste è molto difficile da prevedere anche a breve termine quindi non resta che affidarsi al monitoraggio in tempo reale. Proprio per questo, su MeteoWeb ci sono le migliori mappe per il nowcasting: