Allerta Meteo, maltempo per giovedì 25 novembre: livello arancione sulla Calabria, giallo per la Sicilia

24 Novembre 2021 17:25

Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio in Sicilia, mentre in mattinata i fenomeni si estenderanno alla Calabria

E’ ancora allerta meteo in Calabria e Sicilia. Nelle prossime ore e per la giornata di giovedì 25 novembre 2021 previsto un peggioramento delle condizioni climatiche con allerta moderata ed intensa su diverse Regioni, tra cui quelle dell’estremo Sud. Nella mappa il dettaglio delle Regioni interessate da allerta gialla e arancione nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore giallo per tutta la Sicilia e di colore arancione sulla Calabria, in particolare verso la zona sud, la zona centrale e parte del Crotonese. Non solo, anche la zona a nord sarà interessata da un’allerta codice giallo. A comunicare lo stato di allerta è stato il Centro Funzionale della Protezione Civile che ha diramato un comunicato avvisando di possibili rischi di carattere idrogeologico a causa dell’arrivo di forti piogge e temporali.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre, precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale su Lazio, Campania e Sicilia. Dalla mattinata i fenomeni si estenderanno a Calabria e Basilicata, specie aree ioniche, alla Puglia e anche ai settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, dal primo pomeriggio di domani, venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte, su Calabria, Basilicata e Puglia, e possibili mareggiate lungo le coste esposte.