Forte maltempo in Sicilia: all’aeroporto di Catania voli dirottati

17 Novembre 2021 11:46

Maltempo in Sicilia: disagi all’aeroporto di Catania

A causa del forte maltempo che sta colpendo la Sicilia in queste ore, parecchi disagi si stanno registrando all’Aeroporto di Catania dove al momento i voli in arrivo sono dirottati su altri scali, mentre quelli in partenza registrano forti ritardi.