Elezioni Comunali 2021: al via lo spoglio nei comuni in provincia di Reggio Calabria [LIVE]

7 Novembre 2021 23:25

Elezioni Comunali 2021: urne chiuse a San Giorgio Morgeto, Africo e Sinopoli. Al via lo spoglio in diretta su StrettoWeb

Urne chiuse per le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Ad Africo a contendersi la fascia tricolore saranno Domenico Modafferi ed Enzo Antonio Caccavari, entrambi a capo di due liste civiche. Corsa a due anche a San Giorgio Morgeto dove si sfideranno Salvatore Valerioti e Vincenzo Marrapodi. A Sinopoli eletto sindaco Francesca Antonia Sergi, in campo con una lista civica: superato lo scoglio del quorum, si è recato al voto il 60% degli aventi diritto. Lo spoglio in diretta su StrettoWeb.